"Una nuova inchiesta su Matteo Renzi, ecco perché il Pd vuole le urne subito"

"La bomba scoppierà in autunno". A riportare il virgolettato è un articolo del quotidiano Libero a firma di Elisa Calessi moglie del renzianissimo Luciano Nobili (dato in pole per la segreteria del partito a Roma). Libero si riferisce a un’altra indagine, stavolta nei confronti di Matteo Renzi, corredata da intercettazioni per un caso pronto a scoppiare a pochi mesi dalla data delle elezioni politiche.

Spiega il quotidiano che nel giro Renzi il timore è che tra qualche mese arriveranno intercettazioni compromettenti sull’ex premier. Per questo il partito sta manovrando per anticipare il voto.

La «bomba» di cui si parla sarebbe un altro capitolo del filone Consip, un caso che riguarda di nuovo i rapporti tra imprenditori e “Giglio Magico”. Questa volta, però, secondo l’autorevole fonte che ha fatto la confidenza, Renzi sarebbe toccato più da vicino. Di più: il caso riguarderebbe proprio lui, non parenti o persone a lui vicine. Ci sarebbe, insomma, un salto di qualità in quella che i renziani definiscono «la gogna mediatica» per far fuori “Matteo”.



