Nardella: "Daspo alle prostitute e patto contro la droga"

"Usiamo il 'daspo', e rafforziamolo, contro prostituzione, accattonaggio, spaccio e abusivismo". A dirlo è il sindaco Dario Nardella, questa mattina su Radio Fiesole, in merito alla nuova misura introdotta per decreto dal governo e che assegna più potere ai sindaci per contrastare fenomeni come appunto l'accattonaggio molesto, la prostituzione, lo spaccio, l'abusivismo commerciale. Sul versante stupefacente, il sindaco lancia poi un 'patto contro la droga', ancora non ben definito.

Sempre su Radio Fiesole Nardella ha parlato poi del nuovo stadio della Fiorentina, alla vigilia della presentazione, domani, venerdì 10 marzo, in Palazzo Vecchio, del progetto definitivo. Il nuovo stadio sorgerà alla Mercafir, nell'area occupata ora dal mercato ortofrutticolo, che si sposterà in un'area vicina di Castello. Sull'area di Castello pende però un ricorso al Tar della proprietà dei terreni, la Unipol, che ha impugnato la delibera sulla modifica del Pue (Piano urbanistico esecutivo). "Noi andiamo avanti. Siamo sicuri dei diritti di ciascuno, sono fiducioso", dice Nardella.

Il sindaco ha poi parlato di moschea: “Martedì 14 marzo mi incontrerò con l'imam di Firenze in piazza dei Ciompi”. Dopo lo stop all'idea Villa Basilewsky, al momento non ci sono altre ipotesi, ma "pregare è un diritto fondamentale. A Firenze abbiamo 40mila cittadini musulmani. Far finta di nulla è da irresponsabili”. Infine ha annunciato un incontro con Wind, per cercare di far rimuovere la mega antenna sorta sul palazzo di Eataly in via Martelli, a due passi dal Duomo.

Su Radio24 Nardella ha parlato invece di politica nazionale, smentendo un avvicinameno al ministro Dario Franceschini. "Mi viene da ridere, sono leggende. Appoggio Renzi, l'unico in grado di poter far vincere il Pd e il centrosinistra”, dice Nardella, ribadendo fiducia nel ministro dello sport Luca Lotti, indagato nell'inchiesta Consip.