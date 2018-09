Nardella in corsa per il 2019: "Firenze è una città sotto attacco"

Ieri sera si è presentato sul palco della Festa del Pd alle Cascine un Dario Nardella in versione insolita: fortemente combattivo. Il sindaco ha chiuso la festa dei dem parlando dei progetti che ha in campo nei prossimi mesi e ovviamente in vista delle elezioni amministrative. Per il momento, sulla chiamata alle urne del prossimo maggio c’è solo una certezza: Nardella correrà per il secondo mandato. A lanciare la candidatura è stato Matteo Renzi una settimana fa dallo stesso palco (quello della Festa del Pd alle Cascine).

Intervistato dal direttore della Tgr Toscana, Guido Torlai, ha detto: “mi candido e finiremo la tramvia. E’ stata una delle opere più apprezzate. Vi ricordate tutta la polemica sullo sventramento di Via dello Statuto? Doveva essere uno sconcio urbanistico, invece adesso i fiorentini prendono volentieri i Sirio – e ha continuato -. Due mesi fa abbiamo fatto l’inaugurazione della linea Leonardo, da allora la tramvia è passata da 40mila passeggeri al giorno a 61mila, quando fai le opere giuste le persone le utilizzano, abbiamo fatto un incontro per la linea 2, stiamo terminando il primo lotto del parcheggio scambiatore da Peretola, ma il problma si abbatte solo se iniziamo a usare i mezzi pubblici”. Il sindaco ha poi annunciato che stanno andando avanti i lavori per la linea che unirà il centro a Bagno a Ripoli (80 milioni di fondi europei) proprio la realizzazione di questa tratta sarà il cardine della suo programma elettorale.

“Vedo - ha detto Nardella - un attacco alla città di Fienze perché va controcorrente, ed è un’alternativa a questo governo di cialtroni e cinici, però non hanno capito come sono i fiorentini perché quando li vuoi attaccare diventano ancora più forti”. Nardella ha affermato ciò in relazione ai passi indietro del governo giallo-verde sulle opere fiorentine (in primis l’aeroporto ma anche la stazione Foster). “La nuova pista di Peretola va fatta, perché altrimenti la vera alternativa non è Pisa ma lo scalo di un’altra Regione: quello di Bologna. Sono stato alla festa medioevale a Brozzi, 20mila persone vivono sotto il rombo degli aerei diretti allo scalo fiorentino, con il nuovo aeroporto gli aerei bassa quota passeranno solo su 70 nuclei familiari”.

L’ATTACCO A 5STELLE E LEGA

“Con gli avvocati del Comune stiamo pensando ad un’azione penale contro il governo per averci tolto i 18milioni di euro dal progetto periferie, ci rimettono tutti i fiorentini - ha tuonato il sindaco -. Questi non sono solo cialtroni ma pericolosi. Hanno un progetto preciso da seguire E' gravissimo che all’indomani della scoperta dei 49milionidi euro rubati dalla Lega, Salvini abbia annunciato di voler togliere l’obbligatorietà dell’azione penale ai magistrati. E Di Maio vuole chiudere la bocca ai giornali. Queste cose vengono fatte in Ungheria”.

“A Firenze la Lega si fa sentire con foto fake di Piazza del Duomo, e il senatore Vescovi scrive che ‘la città deve essere liberata’. Liberata da cosa? – ha urlato Nardella – Firenze è già libera, noi vogliamo continuare a essere liberi di confrontarci e siamo talmente democratici che lasciamo parlare anche i nostri avversari, sebbene dicano castronerie”.

LA CAMPAGNA ELETTORALE

“Ad autunno chiamerò tutte le forze civili che mettono al centro la democrazia, non è un’operazione di partito, dobbiamo dare vita a una nuova fase - ha detto Nardella - penso a un movimento civico che vada oltre al Pd, partito da rifondare ma che può rinascere. Non penso a un movimento contro Salvini ma per Firenze, la nostra città ha valori troppo profondi per essere violentata da questi cialtroni”.

E poi ha annunciato l’avvio del tour elettorale. “Dal primo ottobre intensificherò i miei giri nei quartieri, lanceremo il progetto ‘Uscio e bottega’, andrò in giro per strade e negozi per parlare con i cittadini. Ora – ha concluso - c’è ancora più bisogno di guardarsi negli occhi, anche accettando le critiche”.