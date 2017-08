Multe, flop contro l'evasione: "Recuperati solo gli spiccioli"

Solo 65mila euro riscossi in un anno e mezzo, a fronte di 60,5 milioni di euro da incassare sulla carta. Sono le cifre del recupero dell'evasione del Comune di Firenze fornite dal consigliere comunale di Firenze riparte a sinistra - Sinistra italiana Tommaso Grassi. "Per la riscossione coattiva il Comune si avvale di un ufficio composto da un dirigente e un funzionario, oltre al personale tecnico che attua gli indirizzi politici e amministrativi della macchina comunale, che ha portato solo risultati assai scadenti”, spiega Grassi.

"Presenteremo una nostra relazione con la richiesta di indagare in merito a Corte dei Conti e Procura della Repubblica - attacca Grassi - per mesi Nardella ci ha propinato dati e numeri sulle cifre recuperate dalla riscossione coattiva che non corrispondono alla realtà perché quei dati derivavano dai pagamenti successivi ai soli solleciti di pagamento che correttamente il Comune ha deciso di inviare prima dell'avvio delle procedure di ingiunzione alle quali quasi mai sono seguiti atti esecutivi".

"Quali sono state le valutazioni economiche e tecniche alla base di questa scelta? Siamo sicuri che pur di perseguire una politica dell'immagine si sia lasciato evadere e non pagare diversi debitori del Comune. Lo si è fatto per incapacità o perché si voleva favorire qualche amico, simpatizzante o società di amici degli amici?", chiede Grassi.

L’assessore al bilancio Lorenzo Perra replica: “Alcuni parametri dei tempi di recupero con Equitalia dicono che questo era pari a circa il 2% ad 1 anno e a circa il 13% a 5 anni, mentre quelli dell’Urc del Comune (Ufficio Riscossione Coattiva, svolto con il supporto di LineaComune), sono pari a circa il 6% a 5 mesi e a circa il 14% in un anno e mezzo. Anche i costi di riscossione sono più bassi".