Moschea, Ramadan all'ex Gonzaga per 70mila euro

Servirebbero tra i 50 e i 70mila euro per mettere a norma gli spazi della ex caserma Gonzaga che potrebbero ospitare le preghiere del Ramadan. Questa mattina i tecnici della comunità islamica, assieme a quelli del Comune di Firenze, hanno fatto un sopralluogo nell'area, dopo il quale hanno effettuato la stima.

Tale spesa, che ricadrebbe completamente sulla comunità islamica, servirebbe per la messa in sicurezza della ex mensa (lo spazio individuato come possibile luogo di preghiera), del percorso per accedervi, della potatura di alcuni alberi, della sistemazione dei servizi igienici (si pensa a bagni chimici e vasche d'acqua provvisorie) e dei generatori per produrre elettricità.

Per la comunità islamica la soluzione potrebbe andare, il problema è che una spesa così ingente fornirebbe una soluzione per un periodo limitato di tempo, appena un mese, quello del Ramadan. Diverso sarebbe se il Comune concedesse lo spazio, una volta messo in sicurezza, anche per un periodo, seppur temporaneo, successivo.

“Sarebbe un modo per ammortizzare il costo dell'investimento. Non vogliamo stare qui per sempre – spiegano dalla comunità islamica -, ma oltre il Ramadan, prima che inizino i lavori di riqualificazione della ex Gonzaga”. Lunedì prossimo, 15 maggio, si apriranno le buste con i 60 progetti presentati al concorso internazionale proprio per riqualificare la Gonzaga. Poi si avvierà un iter burocratico per l'assegnazione dei lavori che durerà mesi: è in questi mesi che la comunità islamica chiede di poter restare.

Il Ramadan si avvicina: inizia il 27 maggio (terminerà il 29 giugno) e i fedeli musulmani ancora non sanno dove pregheranno. Domani, martedì 9 maggio, è previsto un ulteriore incontro tra l'imam Izzedin Elzir e l'assessore all'urbanistica Giovanni Bettarini.

“Da tutta la vicenda emerge l'impressione che si voglia buttare fuori la moschea dal territorio fiorentino e questo non è degno della città di Firenze che, con una comunità islamica così grande, una moschea la deve avere”, commenta Giacomo Trombi di Firenze Riparte a Sinistra. “Anzi - scrive poi su Facebook il consigliere -, di moschee ne deve avere non una, ma cinque, una per quartiere”.