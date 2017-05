Moschea, si brancola nel buio. Nardella: “Ci sarà consiglio comunale ad hoc”

Dopo il naufragio dell'ipotesi dell'ex caserma Gonzaga, ancora nessuna ipotesi su dove csotruire la moschea trapela dall'amministrazione comunale.

Le opposizioni in consiglio comunale chiedono ragguagli al sindaco Dario Nardella, che oggi nel Salone dei Duecento si è però limitato a dire: “Ci sarà un consiglio comunale dedicato al tema della moschea, la giunta non si sottrarrà al dibattito”, senza però indicare la data del consiglio ad hoc.

Intanto fra poco più di 10 giorni, sabato 27 maggio, inizia il Ramadan, che la comunità musulmana dovrà affrontare alla 'moschea', un ex fondo, di Borgo Allegri.

“Niente Moschea, niente spazio per il Ramadam. Chiediamo chiarezza e un progetto serio. Non si può giocare con le persone e meno che mai con una comunità intera. Firenze non può scontare le diatribe interne al Pd”, attacca Tommaso Grassi (Firenze riparte a Sinistra), alludendo alle lacerazioni interne al Pd che hanno portato all'abbandono dell'ipotesi ex Gonzaga.

Critiche sulla gestione del caso anche da Forza Italia: “Sembra di essere al gioco dell'oca, siamo tornati alla casella di partenza” dice il capogruppo in consiglio Jacopo Cellai, che sulla questione Ramadan aggiunge: “Prendetevi l'impegno di controllare la questione sicurezza sia dentro che fuori dell'area di culto di Borgo Allegri”.