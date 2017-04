Moschea all’ex Gonzaga, Cellai e Stella: “Pasticcio metropolitano"

Dai militari ai fedeli. Un'ipotesi, quella della moschea nell'ex caserma dei Lupi di Toscana, che sta infiammando gli animi. In particolare quelli del mondo politico del centrodestra. Turbolenze scatenate dalla volontà espressa dal sindaco Dario Nardella di realizzare il luogo di culto nell'enorme area abbandonata al confine con il comune di Scandicci. Che le amministrazioni, prima quella Renzi poi quella Nardella, avevano chiesto al Demanio per recuperare la struttura in favore dell'housing sociale. In particolare le giovani coppie. Dopo il passaggio dallo Stato al Comune, si è poi svolto un percorso partecipativo per ascoltare i pareri dei cittadini. Di recente la 'notiziona', di cui nemmeno il sindaco di Scandicci Fallani avrebbe avuto alcuna anteprima, sull'idea moschea Gonzaga.

Già ieri il consigliere comunale di Scandicci Leonardo Batistini ha chiesto chiarezza su Facebook: "A cosa sono serviti i 260mila euro del percorso partecipativo?". Oggi il capogruppo a Palazzo Vecchio di Forza Italia Jacopo Cellai e il consigliere regionale Marco Stella rincarano la dose. “Si ignora un percorso partecipativo (pagato con soldi pubblici) che aveva individuato tutt’altre funzioni, si dice che lo spazio sarà utilizzato solo per il prossimo Ramadan, ma che forse potrebbe diventare la sede definitiva. L’unico a dirsi contento è l’imam Izzedin Elzir, che non a caso ha subito chiarito che l’ex caserma va bene, a patto che diventi la sede definitiva”.

“Le questioni aperte da questa scelta del sindaco PD sono molteplici. Intanto: chi si aggiudicasse la possibilità di realizzare il progetto nato dal bando scaturito dal percorso di partecipazione, che garanzie avrà, se nell’ex caserma sorgerà invece una moschea? – attaccano i due esponenti dell’opposizione –. Senza contare il corto-circuito creato con Scandicci, col sindaco Fallani che dichiara di aver saputo della decisione di Nardella dai giornali. Due sindaci PD all’interno della città metropolitana che, a quanto pare, non parlano tra di loro. E poi: che garanzie di sicurezza ci sono per un utilizzo dal prossimo mese della struttura in disuso da anni? Per quanto riguarda poi il percorso coi cittadini, chiederemo di conoscere quali siano stati esattamente i costi sostenuti”.