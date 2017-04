Moschea all'ex caserma Gonzaga, ci siamo quasi: tra un mese il Ramadan

Il 27 maggio inizia il Ramadan, e la comunità musulmana (30mila fedeli nell'area metropolitana e 15mila nella sola Firenze) non ha ancora un luogo per le preghiere di rito. Nelle ultime settimane è venuta fuori l'idea dell'ex caserma Gonzaga-Lupi di Toscana, al confine tra Firenze e Scandicci, con la possibilità che dopo il Ramadan si inizi a pensare di costruire all'ex caserma anche la moschea, che la comunità islamica attende da anni. Proposta ribadita anche ieri dal sindaco Dario Nardella.

“Continuare a dire 'sì alla moschea ma non nel mio giardino' è ipocrita”, ha detto ieri sera il sindaco intervistato da Rtv38, rivolto al primo cittadino di Scandicci Alessandro Fallani (Pd). Il Pd di Scandicci, assieme a Lega e M5S, ieri ha infatti ribadito un secco "no" all'ipotesi della moschea all'ex caserma. “Nel percorso partecipativo sulla destinazione dell'ex caserma non si è mai parlato di moschea”, ribadiscono gli oppositori.

Ieri l'assessore comunale di Firenze all'urbanistica Giovanni Bettarini, rispondendo ad un'interrogazione di Firenze riparte a Sinistra, ha confermato che per il Ramadan all'ex caserma è quasi fatta: “La messa a norma la pagherà la comunità islamica” (l'imam Izzedin Elzir ha già inoltrato una richiesta ufficiale per l'utilizzo).

Per il futuro, Nardella vorrebbe farci costruire, come detto, anche la nuova moschea, spiegando che l'area è facilmente raggiungibile e in un luogo di scarso impatto per la cittadinanza. L'area dell'ex caserma è molto vasta, oltre 40 ettari, ed accanto alla moschea, che sarebbe finanziata completamente dalla comunità islamica, restano in piedi anche altri progetti. “I fedeli musulmani hanno diritto ad avere un luogo dove pregare – ha detto Nardella -, non possono continuare a pregare in scantinati”.