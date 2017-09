Lutto nel mondo politico: morto Riccardo Conti

È morto l'ex assessore regionale della Toscana alle Infrastrutture e all'Urbanistica, Riccardo Conti. Il politico fiorentino aveva 66 anni. Dopo la maturità classica si scrisse alla Fgci e al Partito comunista iniziando una carriera nella federazione fiorentina e nelle istituzioni che lo portò a diventare assessore in Provincia nel 1990, vicepresidente nel 1995, e nel 2000 in Regione come consigliere e assessore. "Con la scomparsa di Riccardo - ha commentato il capogruppo in Regione del Partito democratico Leonardo Marras - la Toscana perde una figura di amministratore capace, un riformista appassionato, che ha lasciato il segno sia con il suo lavoro in Regione (sua la firma alla prima legge sul governo del territorio), sia per la capacità di tessere rapporti umani che lasciano il segno".



Anche il sindaco Dario Nardella ha voluto ricordarlo. "Ricordo le sue molte iniziative a favore dei giovani e della loro formazione, aspetto al quale Riccardo dava sempre molta attenzione distinguendosi in ciò da tanti altri esponenti politici del partito". "Con Riccardo ho fatto molte battaglie politiche, che talvolta ci hanno visti su posizioni diverse e molte altre invece insieme. Ma più di ogni altra cosa di Riccardo non si può dimenticare la sua grande passione per la politica che era la sua vita, sempre affrontata con proverbiale umorismo e ironia". Nardella ricorda Conti come "un politico vero e appassionato, un bravo e serio amministratore".



Condoglianze anche dal presidente della Regione Enrico Rossi: "La scomparsa di Riccardo Conti è una grave perdita che mi addolora profondamente. Riccardo è stato un importantissimo amministratore della Regione Toscana. Il suo prezioso lavoro ha contribuito all'ammodernamento legislativo e infrastrutturale di tutta la regione" .