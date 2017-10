Morte di Niccolo Ciatti: il Consiglio chiede giustizia

Palazzo Vecchio chiede giustizia per Niccolo Ciatti. Ieri pomeriggio il Consiglio comunale di Firenze ha approvato una risoluzione, promossa dalla consigliera (PD) Maria Federica Giuliani e da altri consiglieri del Partito Democratico, e firmata da tutti i capigruppo, che chiede giustizia per la morte del 22enne del 13 agosto scorso. Il giovane di Scandicci, che lavorava in un banco del mercato di San Lorenzo, fu pestato brutalmente in una discoteca di Lloret de Mar per poi spengersi dopo meno di 24 ore in un letto dell'ospedale di Girona.



La risoluzione, approvata all'unanimità, chiede al sindaco Dario Nardella di farsi promotore verso il Governo per un intervento forte e deciso a livello internazionale affinché i responsabili siano perseguiti con determinazione.