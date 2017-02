Migranti e odio razziale: "Sindaco denuncia? La Lega pure"

Il sindaco di Scandicci Sandro Fallani (Pd) presenta un esposto contro 150 suoi concittadini per commenti sopra le righe, offese e messaggi di odio razziale sotto ad alcuni post su Facebook del consigliere comunale della Lega Nord Leonardo Batistini? E la Lega allora va al contrattacco. Allarmati per la loro sorte, timorosi soprattutto di dover sborsare migliaia di euro in pene pecuniarie, circa 40 cittadini si sono dati appuntamento ieri sera al circolo Aurora a Scandicci riuniti proprio dall'esponente locale del Carroccio. Ed è stato lo stesso Batistini, intervenendo insieme a un pool di legali che assisterà i cittadini in questa singolare disavventura giudiziaria, a comunicare la novità: "Il segretario regionale Manuel Vescovi mi ha detto che apriremo un ufficio, attraverso il quale con un avvocato monitoreremo i social network, dove ci sono tante persone che offendono i consiglieri della Lega, Salvini, o persone a noi vicine e presenteremo anche noi delle denunce", ha annunciato raccogliendo cenni di approvazione da parte dei presenti.



I 150 coinvolti dalla denuncia avviata dall'amministrazione comunale, da alcuni giorni vengono convocati alla spicciolata da polizia municipale e forze dell'ordine per essere interrogati, e per molti di loro il primo punto da capire è se effettivamente risultino indagati dalla procura della Repubblica.

Alcuni, lo ha ammesso anche Batistini, per i toni fortemente razzisti sono indifendibili ma per il leghista si tratta di una minoranza, forse 25 persone. Molti altri, invece, sono rimasti impigliati per considerazioni 'borderline'. Ad esempio, c'è stato chi commentando alcune riflessioni del consigliere comunale ha riportato lo slogan della Lega "ruspa", aggiungendo "schiacciasassi" o le ha chiosate con un meme di Mussolini accompagnato dalla rima 'Benito fa pulito'.

Messaggi molto differenti fra di loro per asprezza e odio, ma con un unico punto in comune, quello di essere stati lasciati nella bacheca social di Batistini, o intervenendo su un suo post condiviso da altri utenti. Pertanto, la lettura che viene data di questo esposto è che il sindaco ha voluto dare un segnale a dei cittadini di opposizione. "Lo vedo più come un attacco politico- ha chiarito Batistini-. La nostra colpa è di aver trovato varie magagne nel suo operato, come la vicenda dei contributi. Riconosco che alcuni dei commentatori hanno esagerato, ma curiosamente su 24 consiglieri comunali a Scandicci si vanno a controllare solo quelli dell'esponente della Lega". E anche stavolta, facendo gli accessi agli atti, Batistini ha accertato un particolare che fa arricciare il naso alla minoranza in assemblea cittadina: "Il sindaco ha presentato la denuncia con l'avvocato del Comune. Se dovessi fare un esposto contro qualcuno- ha dichiarato l'eletto del Carroccio- procederei col mio legale, non con quello pagato dai cittadini". (Agenzia Dire)