Migranti, Nardella: "Nessun premio a chi occupa, alloggi in immobili confiscati"

"Ben vengano le linee guida del ministro Minniti a condizione che siano chiare e condivise con i sindaci. Altrimenti rischiamo di ripetere il fallimento di Roma, dove è mancato il coordinamento tra prefettura, forze dell'ordine e il Comune". Lo ha spiegato oggi al Tg2 il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha così commentato il piano a cui sta lavorando il Viminale per utilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata per ricollocare i migranti sgomberati da immobili occupati.

Per Nardella, di cui un'intervista è stata pubblicata stamani dal quotidiano Il Messaggero, "andrebbe concordata nel merito con i sindaci, ovvero con l'Anci, per essere davvero efficace. E' importante evitare automatismi nel garantire un alloggio a chi occupa se non vogliamo che le occupazioni si moltiplichino a dismisura a scapito delle tante famiglie bisognose già in lista di attesa". "Dalla storia dello sgombero di Roma deve emergere un messaggio chiaro - afferma - va data accoglienza a chi effettivamente versa in condizioni di difficoltà sociale e ne abbia il diritto. La legalità deve restare il principio di riferimento. La direzione deve essere chiara, quella della legalità, e non lo stop agli sgomberi"

Sulla questione ha parlato anche a RaiNews24 il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi: "Prendo atto che la campagna elettorale spinge il Pd verso la destra. E' l'estate del razzismo italiano ed è frutto dell'incapacità di porre il discorso dell'immigrazione in modo nuovo". "La sinistra - ha aggiunto - deve distinguersi dalla destra e ritrovare la sua anima. Renzi, pur tra tante contraddizioni, aveva tenuto sui migranti", ha concluso.