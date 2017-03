Mdp, Rossi porta in Regione il simbolo del nuovo partito

Sarà presentato domani il nuovo simbolo di "Articolo 1 - Movimento democratico e progressista", il nuovo partito fondato dal governatore toscano Enrico Rossi. Anche il gruppo consiliare formato in Consiglio regionale della Toscana e composto da due consiglieri (oltre a Rossi c'è Serena Spinelli) attende così di apporre il nuovo logo nella sede di Palazzo Panciatichi.

"Non siamo ancora nati, pensiamo di avere una potenzialità che va dal 10 al 15%", ha detto Rossi parlando con i giornalisti commentando un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera in cui il nuovo partito è stimato al 3,3% su scala nazionale. In Italia ci troviamo in "un sistema, in uno scenario politico che sarà comunque caratterizzato dal proporzionale, dove ci si abituerà e si abitueranno anche i cittadini a riconoscere che da grandi partiti maggioritari passiamo a partiti altrettanto grandi, che hanno però un'impronta identitaria, un riferimento sociale molto più definito, e programmi molto più precisi nel merito".

"Domani presenteremo il simbolo - ha annunciato Rossi - chissà, se rifanno un altro sondaggio, anziché al 3 saremo al 5 o al 6%, ci sono sondaggi che ci danno con una dimensione diversa. Poi, come sapete fidarsi dei sondaggisti porta 'sculo', io non mi fido. Questo è un dato di fatto - ha concluso - porta male. Non ha portato bene negli ultimi tempi".