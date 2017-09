Scandicci, Salvini riempie il Palasport: “Pd finito, andremo a governare”

La Lega Nord riempie il Palasport di Scandicci per la festa regionale del partito. “Renzi si goda gli ultimi mesi del Pd al governo, per loro è finita. Tireranno avanti fino a febbraio, marzo. Poi si vota e noi siamo pronti a governare per i prossimi 10 anni”, dice il leader del Carroccio, intervistato questa sera, domenica 10 settembre, dal conduttore televisivo Paolo Del Debbio.

Presenti i segretari provinciali, il capogruppo in Regione Manuel Vescovi, il segretario dell'empolese Marco Cordone. Gli onori di casa li fa Leonardo Batistini, consigliere comunale a Scandicci. “Tanta partecipazione non l'avevamo mai vista, fino a poco tempo fa era impensabile”, dice Batistini. Nel 2014 la sua coalizione (Alleanza per Scandicci, Ncd e FdI) ha preso il 6%: “Ma stiamo crescendo. Punto a diventare sindaco nel 2019”.

Il palazzetto è però tutto per Salvini, che dal palco cita tutti i cavalli di battaglia della Lega: sicurezza, legalità, “priorità agli italiani” nelle case popolari come nel lavoro. Parla di alleanze (“in coalizione non voglio 'poltronari' come Alfano, Cicchitto e Casini, con Berlusconi il rapporto è positivo. I numeri dicono che la Lega è il primo partito del centrodestra”). Poi rulancia la 'flat tax' (tassazione unica per tutti) al 15%.

Sul palco sale anche Luigi Ciatti, padre di Niccolò, ucciso in una discoteca di Lloret de Mar il 13 agosto scorso: “Chiedo solo giustizia, chi ha ucciso è peggio di una bestia”, dice commosso, suscitando l'applauso del popolo leghista.

Sull'immigrazione Salvini ribadisce: “Le navi salvino gli immigrati, ma poi nessuno sbarco in Italia. Li riportiamo tutti indietro”, e pazienza se indietro significa magari i campi di prigionia libici dove torture e sevizie, come documentato da Medici Senza Frontiere, sono all'ordine del giorno.

Infine, sulle due studentesse americane che hanno denunciato di essere state violentate a Firenze da due carabinieri, il leader del Carroccio non si sbilancia. “Se qualcuno ha sbagliato deve mollare il lavoro e la divisa domani mattina, e chi fa violenza deve marcire in carcere, ma nutro più di un dubbio che le vicende siano andate come ce le hanno raccontate - dice Salvini -. La vicenda non sia usata per infamare carabinieri e polizia, che vanno rispettati e onorati sempre”. Dopo il comizio scattano i selfie con i militanti. Il segretario regionale Vescovi punta in alto: “In Toscana prenderemo il 20%”.