Matteo a Salvini a Firenze per il vertice antiracket e antiusura

Matteo Salvini domani, 1 aprile, sarà a Firenze per partecipare in Prefettura al vertice antiracket e antiusura. Evento organizzato dal Prefetto Laura Lega, con i Prefetti della regione Toscana, il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, Marcello Viola, ed il Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Giuseppe Creazzo.

La mattinata proseguirà con la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione nell'ambito metropolitano di Firenze, che vede coinvolte 25 tra istituzioni e associazioni del territorio (tra cui ABI, Banca d'Italia, Camera di Commercio, Citta' metropolitana) e 15 banche. Piu' in generale, in termini di sicurezza, il Ministero dell'Interno ha destinato alla provincia di Firenze 663mila euro per la videosorveglianza, di cui 400mila a Firenze. Al capoluogo toscano sono stati assegnati anche 96mila euro nell'ambito dell'operazione Scuole sicure. 70mila euro sono arrivati per la sicurezza urbana nel 2018 e un milione e 200mila euro arriveranno nel biennio 2019-2020. Nel piano di potenziamento delle Forze di polizia 2018/19 sono arrivati a Firenze 46 poliziotti. Nel progetto di

riorganizzazione la questura di Firenze passera' poi dagli attuali 850 agenti a 863 con un incremento di 13 unità.

Il ministro dell'Interno Salvini questa mattina era stato avvistato a Poggio Imperiale, e poco dopo ha postato sul suo profilo social una foto con una coccinella sul dito: tanti gli internauti che nello scatto hanno notato il tipico paesaggio delle campagne fiorentine, e poco dopo la notizia ufficiale della presenza del vicepremier in città, domani.