Renzi professore universitario: "Altro che disoccupato"

"Io disoccupato? Non scherziamo, i disoccupati veri sono persone che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso della trasmissione Porta a Porta. A Vespa che gli ha chiesto se viva "a carico della moglie", Renzi risponde: "Non vivo a carico di nessuno. Ho ho una serie di iniziative mie: un libro, professore universitario... io come arrivare alla fine del mese me lo trovo. Non facciamo battute sui disoccupati, quelli veri".

Resta dunque il mistero su quale materia e dove andrà ad insegnare Matteo Renzi, in corsa per le primarie del Pd, all'università. Qualche settimana fa Renzi, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, avrebbe avuto alcuni contatti con la Stanford University che vanta anche una sede a Firenze. Nei giorni successivi l'ex premier si è recato proprio in California e chissà che la sua meta non fosse proprio legata a questo progetto. Studiosi di Stanford o alcuni suoi ex alunni hanno creato compagnie come Apple, Google e Yahoo.