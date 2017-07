Renzi: "Più probabile Pd vinca le elezioni che la Fiorentina lo scudetto" / FOTO

"Facciamo presto perché Dario deve andare al mare", così il segretario si è presentato al Piazzale Michelangelo verso le 21 e 45.

E’ sembrato di essere ad un incontro tra amici di vecchia data. Tutti presenti gli assessori: Funaro, Concia, Bettarini, Vannoni. Ma anche Eugenio Giani e l'ex consigliere regionale Enzo Brogi. E anche Eva Uccella, sconfitta recentemente alle elezioni comunali a Rignano.

La giornalista Eva Giovannini, nonostante il siparietto semi-comico tra il sindaco e il segretario del Pd, ha tentato di tirare fuori qualcosa da Nardella e Renzi. Alla fine ci è riuscita.

“Ci sono rimasto male per le posizioni di Macròn sui migranti”. Ha detto Matteo Renzi, che ha poi ha elencato le misure da sostenere: investire su cooperazione internazionale (un invito che va oltre al semplicistico aiutiamoli a casa loro, scritto nel libro), evitare i quartieri ghetto come a Molenbeck in Belgio e investire in cultura.

Matteo Renzi ha poi detto: “E’ l’ora di togliere i soldi ai paesi europei che non accolgono”.

E poi la domanda sulla Fiorenina, Eva Giovannini ha chiesto se è più probabile che la Fiorentina vica lo scudetto e la risposta dell'ex premer è sttata categorica: "E' più facile che il Pd vinca le elezioni che la Fiorentina vinca lo scudento. Anche se me lo auspico"

Moltissimi fiorentini che seguono Matteo Renzi da anni hanno fatto la fila per avere un autografo dell'ex premier sul libro "Avanti”.