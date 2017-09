Fortezza da Basso, i giovani di 'Hubble' interrogano Renzi

In attesa della prossima Leopolda, in programma a novembre, il prossimo 21 ottobre la Fortezza da Basso sarà teatro del confronto tra il segretario del Pd Matteo Renzi e i giovani protagonisti del progetto "Hubble, lo spazio delle idee", promosso dalla fondazione Cultura democratica in collaborazione con i gruppi parlamentari Pd di Camera e Senato.

L'iniziativa è stata presentata al Senato dai capigruppo Ettore Rosato e Luigi Zanda, assieme a Monia Monni, vicepresidente del gruppo Pd in Regione Toscana. I giovani, spiega Monni, "con le loro idee, energie e competenze, sono gli interlocutori privilegiati". Renzi durante l'evento "risponderà alle loro domande e si confronterà con loro".

L'iniziativa, fissata per sabato 21 ottobre 2017 alla Fortezza da Basso di Firenze, si articolerà in due momenti: la mattina i partecipanti saranno coinvolti in 24 tavoli tematici a fianco di esponenti del mondo politico, accademico e dell'impresa. Si parlerà “di Italia e di Europa, di lavoro, welfare, made in Italy e smart city".

Le migliori idee emerse nei tavoli poi "verranno sviluppate attraverso eventi territoriali con il supporto di un'app che unirà la rete di giovani”, fino ad arrivare “alla redazione di veri e propri disegni di legge". Il pomeriggio, invece, sarà dedicato al confronto con Renzi. Per tutti i giovani che vorranno partecipare all'iniziativa le info sono sul sito web della fondazione Cultura democratica. (Fonte Agenzia Dire).