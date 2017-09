Renzi alla Festa dell'Unità: “Con noi fuori dalla crisi, con Lega e Grillo fuori dell'euro” / FOTO

Renzi show, ieri sera, 11 settembre, alla Festa dell'Unità delle Cascine. Il segretario del Pd parla a tutto campo di fronte a centinaia di persone, forse un migliaio, presentando il suo libro 'Avanti', rivendicando le leggi approvate nei mille giorni di governo e attaccando Lega Nord e Movimento 5 Stelle.

L'inizio è per le due studentesse americane vittime di presunta violenza da parte di due carabinieri: “E' un episodio inqualificabile, soprattutto se commesso da persone in divisa. Ma un comportamento non può infangare tutta l'Arma”. Il pensiero va poi a Riccardo Conti, scomparso pochi giorni fa.

L'ex presidente del consiglio rivendica quindi i risultati del Pd al governo, “abbiamo preso un Paese con -2% di Pil e ora siamo a +1,5%. Siamo usciti dalla crisi, Salvini e Grillo ci avrebbero fatto uscire dall'euro”. Segue l'elenco delle leggi approvate dal suo governo.

“Dove sono i gufi? Non se ne vedono molti in giro, ogni volta che l'Istat emette un dato positivo ne muore uno”, prosegue Renzi tornando a una delle sue 'metafore' preferite. Seguono una serie di battute, il pubblico ride, parla in milanese per imitare Berlusconi, “che io non odio”, attacca i 5 Stelle “che credono alle sirene e alle scie chimiche”, risponde a Matteo Salvini, che ieri era alla Festa della Lega a Scandicci.

“Dicevate 'Roma ladrona' e poi vi hanno condannato per truffa, dove sono finiti 48 milioni di euro di finanziamenti pubblici ai partiti? Salvini non può fare la morale”. Il segretario ri rivolge anche ai 'suoi', chiede di finirla con gli scontri interni al partito: “C'è una campagna elettorale da fare e fuori dal Pd ci sono solo Lega e M5S”. Nessun cenno agli scissionisti di Articolo 1- Mdp, se non la solita frecciata a D'Alema: "Con Berlusconi è di nuovo amore".

E' l'11 settembre e Renzi ricorda quello del 2001 ma anche quello del 1973 in Argentina, quando con l'aiuto dei servizi segreti americani iniziò la sanguinaria dittatura militare di Pinochet.

L'ex sindaco di Firenze ricorda il 40,8% preso alle europee del 2014: “Una percentuale così prima l'ha presa Fanfani nel '59”. Rivendica il merito di aver fatto cedere l'Europa sull'austerità e si scaglia contro il reddito di cittadinanza proposto dai 5 Stelle: “L'Italia l'hanno fatta le persone che si sono spaccate la schiena, non l'assistenzialismo. Noi non viviamo di rendita”. Il comizio si chiude, la lunga campagna elettorale è iniziata.