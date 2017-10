Manifestazione contro la legge elettorale: da Mdp a M5S/FOTO

Ieri sera si sono riuniti davanti alla prefettura in Via Cavour i militanti di Campo Progressista, Possibile (Civati), L’Altra Europa Unita con Tsipras, Rifondazione Comunista, Mdp-Articolo 1, Si’ Italia a Sinistra, Alleanza Popolare per la democrazia e l’uguaglianza e Libertà e Giustizia.

Circa 200 persone si sono radunate per affermare il loro no alla legge elettorale, che ieri ha ottenuto due delle tre fiducie alla Camera dei deputati. “E’ una legge che chiaramente va a vantaggio del centrodestra", ha detto l’esperto di sistemi elettorali e dirigente dell’Osservatorio elettorale e il settore "Politiche per la partecipazione" della Regione Toscana Antonio Floridia. "Non si capisce perché il Pd abbia accettato una legge di questo tipo. In realtà così i candidati sono tutti bloccati. Se avessero voluto fare una legge ben fatta - ha concluso - avrebbero inserito il voto disgiunto”.

Tanti volti dei fuoriusciti dal Pd e ora confluiti in Mdp : Serena Spinelli, consigliera regionale, Alessio Rossi, consigliere comunale a Firenze ma anche Michele Ventura (ex deputato del Pd).

C’era anche Patrizio Mecacci l’ex segretario metropolitano del Pd. Per primo sfidò Matteo Renzi quando era sindaco di Firenze, riteneva che la sua gestione in Comune fosse “troppo dirigista” e non tenesse conto delle esigenze del partito. Mecacci perse la sfida con l'attuale segretario del Pd, adesso milita in Mdp.

Anche il M5S era presente alla manifestazione. A Roma invece i grillini e i gruppi a sinistra del Partito democratico hanno manifestato in momenti e piazze diverse. “Noi andiamo sui temi, diamo risposte ai cittadini che hanno voglia di manifestare - ha detto Giuseppe Soin del meet-up di Firenze -. Anche in altre occasioni abbiamo protestato con altre forze politiche per esempio per i vaccini. Molti attivisti - ha spiegato Soin - sono partiti stamani per andare a Roma. Di Battista ci ha suggerito di organizzare qualcosa nelle principali città italiane, così siamo qua”