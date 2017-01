Maggio Musicale, Nardella convoca i sindacati: revocato lo sciopero

Cgil e Cisl hanno ricevuto dal sindaco Dario Nardella una convocazione per un incontro ( a cui parteciperà anche il presidente della Regione Enrico Rossi) il 10 febbraio (presso Palazzo Vecchio), per affrontare la vertenza del Maggio Musicale Fiorentino. I due sindacati, unitamente alle segreterie di Slc Cgil e Fistel Cisl, danno una valutazione positiva di questo primo segnale, e sospendono lo sciopero indetto per il 3 febbraio. Altre valutazioni saranno fatte dopo l’incontro del 10 febbraio.