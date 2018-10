Leopolda 9, Renzi intervista il prof. Burioni: "Un somaro rimane tale anche con la connessione"

"Ho fatto al dottor Burioni una proposta che non poteva rifiutare, e lui mi ha detto no" spiega Matteo Renzi a Firenze in versione conduttore televisivo alla Leopolda 9 intervistando il dottor Burioni, immunologo che sui social da tempo lotta contro la propaganda delle persone contrarie ai vaccini.

"Nei giorni scorsi mi hanno intervistato da Trieste possibile che da noi ora sia morta una persona di morbillo a Trieste? In Messico dal 1996 non hanno più vittime per per questa malattia ", ha detto il professor Roberto Burioni. E poi: "Un somaro rimane tale anche con Internet, dobbiamo studiare prima di dubitare della scienza perché questa non è democratica".