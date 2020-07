Infrastrutture, Nardella: "Governo sblocchi lo svincolo autostradale di Peretola"

"Faccio al mio Governo un appello accorato alla risolutezza: pensate alle migliaia di posti di lavoro che si possono riattivare, pensate alle città che hanno bisogno di ripartire con i cantieri, pensate al paese reale. Risolvete subito questo contenzioso che ci tiene fermi o almeno sbloccate le opere già pronte a partire. Gli italiani ne saranno molto riconoscenti".

Lo scrive su Fb il sindaco di Firenze, Dario Nardella. "Si parla molto di come far ripartire il Paese con le opere pubbliche - spiega il primo cittadino -. Dal 2007 si lavora alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Peretola, per risolvere gran parte dei problemi di traffico in tutta l'area ovest di Firenze".

"La Società Autostrade - prosegue - ha consegnato il progetto esecutivo il 3 agosto 2018 e da allora aspetta un via libera per partire con i lavori per un totale di 30 milioni di euro. L'opera fa parte del progetto di terza corsia della A11 Firenze - Pistoia (oltre 600 milioni di euro di investimenti). Ma tutto è bloccato a causa del contenzioso tra lo Stato e la società sulla concessione delle autostrade".

"Chi paga per questi ritardi e disagi? I cittadini" conclude Nardella, appellandosi al Governo.