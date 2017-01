Regioni: dopo Zaia è Rossi il Governatore più amato in Italia

Enrico Rossi è il secondo presidente di Regione più apprezzato dagli elettori in Italia. È quanto emerge dal consueto sondaggio annuale di Ipr Marketing, governance poll commissionato dal Sole 24 Ore. il governatore della Toscana spicca sulla seconda piazza in un podio monopolizzato dagli esponenti della Lega Nord. In effetti, il più amato dagli italiani risulta essere il presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia che raccoglie il 60% dei consensi dei suoi cittadini, vale a dire 9,9 punti percentuali in più rispetto al giorno della sua elezione. A seguire, appunto, troviamo Rossi che racimola fra gli elettori toscani il 57% delle preferenze, con un progresso di 9 punti in confronto al giorno della sua conferma alla guida di palazzo Strozzi Sacrati.



Scorrendo la classifica, la terza piazza è occupata ancora da un esponente del Carroccio, ovvero da Roberto Maroni presidente della Regione Lombardia col 54% di consensi fra i suoi conterranei. Anch'egli in progresso di 11,2 punti dopo 4 anni di guida del Pirellone. Il sondaggio, si apprende dalla nota metodologica divulgata dall'istituto demoscopico di Antonio Noto, e' stato portato a termine dal 10 novembre al 22 dicembre del 2016. Ai cittadini è stato chiesto se ci fossero elezioni immediate, per la Regione voterebbero a favore o contro il presidente uscente. (Agenzia Dire)