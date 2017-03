Il settimanale 'Chi' pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 8 marzo, le immagini della visita che Matteo Renzi ha fatto nel circolo Pd di Vie Nuove. L'ex premier abbraccia una giovane tesserata. All'incontro erano presenti il sindaco Dario Nardella, il ministro dello sport Luca Lotti e il tesoriere Francesco Bonifazi oltre a decine di militanti arrivati per salutare l'ex premier.