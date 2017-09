Matteo Renzi sarà alla Festa dell'Unità di Firenze, in svolgimento al Parco delle Cascine, il prossimo 11 settembre. L'intervento del segretario del Partito Democratico, che in questi giorni sta girando le Feste dell'Unità un po' in tutta Italia, è atteso per le 21. Lo comunica con una nota il Pd fiorentino. I dettagli sull'appuntamento saranno resi noti nei prossimi giorni.