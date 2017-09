Carabinieri indagati per stupro, Nardella: “Non meritano la divisa”

“Per quello che già è emerso, quei due carabinieri non meritano la divisa”. A dirlo, in merito alle due studentesse americane che hanno denunciato per stupro due militari ora indagati, è questa sera il sindaco Dario Nardella, dal palco della Festa dell'Unità, nella serata conclusiva della kermesse, di fronte a circa 300 persone.

“La vicenda è squallida e dolorosissima, da condannare senza se e senza ma”, prosegue il sindaco, che rimanda al mittente le accuse piovute dopo alcune dichiarazioni in merito al fatto che “Firenze non è la città dello sballo”.

“E' uno spezzone di dichiarazione usata contro di me in maniera strumentale. La mia condanna è stata totale fin dall'inizio, così come la solidarietà verso le ragazze, che vorrei incontrare”, ha detto Nardella, confermando la volontà del Comune di costituirsi parte civile nel processo e parlando di “grave danno d'immagine e di fiducia verso tutti quei carabinieri che 'si fanno in 10' per la nostra sicurezza”.

Il sindaco, intervistato dal direttore del Corriere Fiorentino Paolo Ermini, ha poi spaziato a tutto campo, dal Pd alla politica nazionale. “Non farò il ministro, resto a Firenze”, ha risposto Nardella a domanda diretta, evocando un secondo mandato e smentendo voci che lo vogliono verso Roma. “Me ne dovrei andare proprio dopo la fine dei cantieri della tramvia, quando inizieremo a vederne i benefici?”.

Il sindaco ha poi confermato la volontà di andare avanti con l'ordinanza anti prostituzione appena approvata, che prevede multe e carcere fino a 3 mesi per i clienti (“è una battaglia di civiltà contro donne e bambine sfruttate e schiavizzate”) e ha annunciato la sostituzione di 30mila punti luce con lampade a led (“che resteranno accese tutta la notte”).

In conclusione Nardella ha ribadito la convinzione che i progetti del nuovo stadio e della nuova pista dell'aeroporto saranno portati a termine. “Arriveranno - le parole del sindaco -, lo posso confermare al 95%”.