Articolo 1 – Mdp in Festa: in arrivo i big, da Bersani a D'Alema

Partono tra due giorni, giovedì 7 settembre, le feste regionale e provinciale di Articolo 1 – Mdp, il movimento nato dalla recente scissione a sinistra del Pd.

La festa regionale, 'Un'altra storia', si svolgerà a Certaldo alta dal 7 al 17 settembre e sono attesi tutti i big di Articolo 1: da Pierluigi Bersani a Massimo D'Alema al presidente della Toscana Enrico Rossi (qui il programma completo). Ospite di riguardo il presidente del Senato Pietro Grasso, che venerdì 8 presenterà il proprio libro 'Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia'.

La festa provinciale si svolgerà invece a Firenze, al Varlungo, dal 7 al 10 settembre, dove si parlerà di unità della sinistra, sanità universale, diritto alla casa, mobilità sostenibile, violenza di genere, diritti, lavoro e immigrazione (qui il programma completo). Tra gli appuntamenti in programma, domenica 10 settembre ci sarà il 'pranzo per l'accoglienza e la pace', a cura di donne e uomini originari della Nigeria e del Pakistan e richiedenti asilo a Firenze.

Le Feste di Articolo 1 – Mdp, Movimento democratico e progressista, si svolgeranno in contemporanea con la Festa dell'Unità del Pd alle Cascine. “Le nostre sono feste sì, ma non kermesse, bensì un luogo dove partecipare, dove trovare risposte ai propri bisogni, non solo un mercatino”, sottolinea il deputato Filippo Fossati presentando gli appuntamenti questa mattina in piazza della Signoria assieme alla deputata Tea Albini, alla consigliera regionale Serena Spinelli e alla coordinatrice dell'Empolese Val d'Elsa Denise Latini.

Non mancano le frecciate al segretario del Pd. “Quando Renzi esce con frasi tipo quelle sull'immigrazione 'aiutiamoli a casa loro' registriamo un'impennata di fuoriusciti dal Pd verso di noi”, dice Fossati.

“Gli appuntamenti dei prossimi giorni saranno invece - prosegue il deputato di Articolo 1 -, un modo per recuperare e ricostruire la partecipazione politica, come valore fondamentale della sinistra. Ai cittadini diciamo che c'è una politica che si impegna per trovare un posto di lavoro, una casa: è questo che vuole essere una forza di sinistra nuova come Articolo Uno. E' questo che ci chiedono le persone”.