Pd, la Festa dell'Unità torna alle Cascine: tra big e assenze di peso

Dal 30 agosto al 16 settembre torna la festa regionale e fiorentina del Partito democratico al parco delle Cascine. Il titolo scelto per questa edizione è 'Città, comunità, Europa'. In 18 giorni si alterneranno circa 100 relatori e mille volontari. Il programma è ancora in via di integrazione tanto che al momento manca una data per la partecipazione dell'ex segretario nazionale Matteo Renzi a un dibattito. Tuttavia, già al momento sono confermate le presenze di parlamentari, sindaci, consiglieri e assessori comunali e regionali. A partire dal leader nazionale del Pd, Maurizio Martina, che interverrà il 10 settembre. Due giorni prima salirà sul palco centrale Dario Nardella con Marco Minniti per parlare di flussi migratori. Il sindaco di Firenze sarà intervistato a tutto campo, poi, sabato 15 settembre. Domenica 2 settembre, invece, toccherà agli europarlamentari Nicola Danti e Simona Bonafè misurarsi sui temi dell'Europa, mentre il 9 settembre l'ex viceministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova discuterà di contratti e di occupazione con Fiom, Cisl, Uil. Sarà quella l'occasione per confrontarsi anche sulla vertenza della multinazionale belga Bekaert relativa allo stabilimento di Figline Valdarno.

Il 13 settembre, inoltre, il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, si misurerà sul tema delle infrastrutture con il leader nazionale del Partito socialista, Riccardo Nencini. Il giorno dopo si parlerà di sport con l'ex ministro Luca Lotti. Di sicuro interesse è anche il capitolo degli assenti.

Se per un verso Matteo Renzi verrà inserito in corso d'opera, ritoccando eventualmente il calendario già predisposto, altrettanto non si può dire per l'ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Nei giorni scorsi la sua esclusione era stata interpretata dagli organizzatori come un segnale contro la sua elezione alla Camera fuori dalla Toscana.

In realtà, sul punto il segretario metropolitano dei dem, Marco Recati, fa da pompiere: "Tutti i protagonisti nazionali e anche quelli non nazionali sono ospiti graditi alla festa di Firenze- afferma-. Ci siamo sentiti, ma non siamo riusciti a trovare una data utile, un po' perchè siamo arrivati a ridosso della scadenza e un po' perchè lei è impegnata anche in altri posti visto che è un personaggio politico nazionale. Ma tutti gli attori, i protagonisti del nostro partito sono ospiti graditi alla festa metropolitana. Ci sono anche parlamentari non eletti nella nostra circoscrizione". Peraltro, chiarisce, "anche quando ci siamo incontrati per decidere chi invitare, Boschi era fra le opzioni". Non ci saranno neppure il governatore della Toscana, Enrico Rossi, per la concomitanza con altri impegni, il presidente della Regione Lazio che si è fatto avanti per la candidatura alla leadership nazionale del partito, Nicola Zingaretti, che non è stato contattato, nè gli esponenti del governo Lega-5 Stelle.

Fuori dal parterre politico il direttore de La 7 Enrico Mentana verrà intervistato dai Giovani democratici sui social network e le fake news il 7 settembre, mentre il giorno successivo Vittorio Sgarbi parlerà di come l'arte cambia le città. "La festa sarà l'occasione per ribadire la nostra visione, i nostri valori, le nostre idee, in tutto e per tutto alternative a quelle del governo- spiega Recati-. Mai come adesso c'è bisogno della nostra voce per rilanciare una prospettiva di centrosinistra forte e in grado di rispondere colpo su colpo alla pericolosa deriva di xenofobia e intolleranza in cui l'attuale governo vorrebbe trascinare il Paese". (Agenzia Dire)