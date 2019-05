Elezioni europee: i candidati eletti nella circoscrizione centro

Per le elezioni europee Firenze e provincia hanno fatto parte della circoscrizione centro (che comprende Lazio, Marche, Toscana e Umbria).

Qui la Lega ha ottenuto il più alto numero di consensi rispetto agli altri partiti, sebbene a Firenze e provincia il Pd continui ad essere la formazione politica più votata dai cittadini.

In questa circoscrizione la Lega ha eletto 6 eurodeputati, 4 sono andati al Pd, 2 al M5s, 1 a Fratelli d'Italia e 1 a Forza Italia.

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini è stato il mister preferenze della circoscrizione, ottenendone 516.920. Simona Bonafè, segretaria regionale del Pd ed eurodeputata uscente, è stata la seconda ad aver ottenuto più preferenze (168.588). Non è riuscito ad essere rieletto il dem Nicola Danti. Nessun seggio anche per l’ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin, che avevo lasciato la guida della città per entrare nell’europarlamento.

Seconda più votata della Lega è il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi che avrà tempo due mesi per scegliere se continuare a fare il primo cittadino o volare a Strasburgo.

Gli eletti nella circoscrizione Centro

Lega 1.845.135 voti (33,45%):

Salvini Matteo 516.920

Ceccardi Susanna 48.239

Rinaldi Antonio Maria 48.105

Bonfrisco Anna 39.329

Baldassarre Simona Renata 35.341

Regimenti Luisa 34.944

Adinolfi Matteo 32.578 (nel caso in cui Matteo Salvini rinunciasse ad essere eletto in questa circoscrizione)

Pd 1.479.470 Voti (26,82%)

Bonafe' Simona 168.588

Bartolo Pietro 139.106

Sassoli David Maria 127.866

Smeriglio Massimiliano 72.914

Gualtieri Roberto 66.949 (nel caso in cui Pietro Bartolo rinunciasse a essere eletto in questa circoscrizione)



M5s 880.168 Voti (15,95%)

Castaldo Fabio Massimo 43.451

Rondinelli Daniela 41.007

Fdi 385.303 Voti (6,98%):

Meloni Giorgia 129.879

Procaccini Nicola 45.310 (nel caso in cui Giorgia Meloni rinunciasse ad essere eletta in questa circoscrizione)

Forza Italia 344.751 (Voti 6,25%)

Tajani Antonio 68.823