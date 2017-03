Rossi: “Puntiamo al 15%, dal governo Renzi pochi risultati”

Lavoro, lotta all'evasione fiscale, sinistra. Sono tre dei concetti chiave evocati dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi nella lunga intervista di oggi pomeriggio rilasciata all'agenzia Agi.

“Nel nome avrei voluto anche la parola socialismo”, ha cominciato Rossi, che questa mattina, assieme a Roberto Speranza ed Arturo Scotto, ha depositato dal notaio il nome del 'Movimento Democratico e Progressista', il nuovo soggetto politico costituito dai fuoriusciti dal Pd che ha già costituito gruppi autonomi in parlamento, con 36 deputati e 14 senatori.

L'intervista ha spaziato sui temi più vari, dalle pensioni d'oro, al mondo del lavoro, alla legge elettorale. Sul versante tasse, “c'è un 1% di popolazione che detiene una quota enorme di ricchezza, non sarebbe scandaloso se contribuissero in misura maggiore - ha detto Rossi -. Allo stesso modo le pensioni d'oro vanno toccate”.

Diverse le critiche ai provvedimenti presi dal governo di Matteo Renzi nei quasi tre anni in cui è restato in carica, dall'Imu all'evasione fiscale. “Molti, io compreso, l'Imu sulla prima casa avrebbero potuta pagarla, e così finanziare una legge contro la povertà”, ha detto il governatore, che ha ha poi lanciato altre stoccate all'ex capo del governo, sia sui bonus (“non hanno dato grandi risultati”), che sulla legalità.

In merito alla piaga dell'evasione fiscale, “in Europa ovunque si paga con il bancomat, anche per un caffè. Qui invece (il governo Renzi, ndr) ha alzato il tetto dei pagamenti in contanti a 3mila euro”, ha ricordato Rossi che ha condannato poi l'abuso dei voucher e del nero nel mondo del lavoro: “Per rilanciare l'occupazione serve un 'piano per il lavoro' promosso attivamente dallo Stato”.

Rossi ha ribadito che non si dimetterà da governatore della Toscana, tranne in caso di sfiducia esplicita da parte del Partito democratico. “La sinistra deve tutelare i ceti popolari, lo si può fare anche al governo”, ha sottolineato Rossi. “La nuova forza politica dei Democratici e Progressisti? Possiamo prendere il 15/16%”, ha chiuso Rossi, che punta a sostenere il governo Gentiloni fino al 2018. Poi, il voto, non porà più essere rimandato.