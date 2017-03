Blitz nella sede della Regione Toscana, a Firenze, per Michele Emiliano, il presidente della Puglia candidato alla segreteria del Partito Democratico contro l'ex presidente del consiglio Matteo Renzi ed il ministro della giustizia Andrea Orlando.

Proprio quell'Emiliano che fino all'ultimo è stato tentato di abbandonare il Pd e seguire il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e gli altri fuorisciti nella scissione consumatasi una settimana fa. I rapporti tra i due sembrano essersi così raffreddati che Emiliano non ha nemmeno avvisato Rossi della sua 'visita'. Rossi l'ha saputo dai tg: del resto i due non sono più compagni di partito.

Emiliano è arrivato per saldare i rapporti con Paolo Bambagioni, consigliere regionale del Pd, anche lui tentato fino all'ultimo di lasciare il Partito democratico ma poi rimasto e propostosi ora come referente regionale del presidente pugliese.

Intanto tra il Pd e Rossi continuano le stilettate. Il numero due del Pd toscano, Antonio Mazzeo, ha chiesto al governatore di firmare un 'patto' per non candidarsi alle prossime politiche e dedicarsi solo al governo della Toscana. Rossi per il momento non ha replicato, anche se ha già più volte ribadito che non intende candidarsi al parlamento e che resterà alla guida della Regione.