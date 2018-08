Elezioni, Salvini: "Prossime a cadere Firenze e Toscana"

La Lega punta a scardinare la guida di centrosinistra in Palazzo Vecchio e Palazzo Strozzi Sacrati. Lo ha spiegato ieri sera il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ospite al caffè La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca).



Il vicepremier e ministro dell'Interno non ha usato mezze parole: "Sono contento di aver voltato pagina e Pisa e a Siena e la prossima sarà Firenze e poi la Regione Toscana e Rossi lo mandiamo in vacanza. Pensa a quello stabilimento con Rossi sotto l'ombrellone da una parte e Renzi dall'altra".



Obbiettivi che arrivano dopo che la Lega è riuscita ad accaparrarsi roccaforti rosse come Pisa e Siena nell'ultima tornata elettorale.