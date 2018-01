Elezioni, Renzi: "Il mio collegio sarà Firenze"

Renzi se la gioca in casa. Infatti alle elezioni politiche sarà Firenze il collegio del segretario Pd. Nella città dove è stato sindaco e dove attualmente vive. A chiarirlo è stato lo stesso ex premier al Quotidiano Nazionale: "Sono pronto per la campagna elettorale: il mio collegio sarà Firenze. Passo dall'auto blu alla vespa blu: andrò casa per casa. E se Salvini come ha promesso si candiderà qui, gli daremo il benvenuto in modo civile. Sperando che anche lui non scappi dal confronto come continua a fare Cuor di Leone Di Maio". Renzi ha anche illustrato la sua proposta di "un salario minimo legale tra i 9 e i 10 euro l''ora".