Elezioni regionali: Fattori candidato di 'Toscana a Sinistra'

Il candidato presidente di 'Toscana a Sinistra' per le prossime elezioni regionali, inizialmente in programma a fine maggio e rinviate a data ancora da stabilire, sarà Tommaso Fattori, come reso noto nelle ultime ore.

Fattori era già stato candidato presidente alle regionali del 2015, guidando la lista 'Sì Toscana a Sinistra' e in quella tornata fu eletto consigliere regionale (in questi 5 anni è stato il capogruppo) al pari di Paolo Sarti, candidato nella stessa lista.

Nella nota che annuncia la candidatura Fattori parte del tema della sanità e dai tagli al settore pubblico, tema caldissimo vista l'emergenza coronovirus in corso.

“Avevamo ragione a chiedere più sanità pubblica e a contrastare la precarizzazione del lavoro. Ora occorre dare sostegno economico a chi è colpito dalla crisi. Occorre fare l’interesse di tutti e non di pochi: solo così usciremo dall’emergenza sanitaria, economica e sociale generata dal Covid 19”, si legge nel comunicato diffuso dal gruppo consiliare.

“La destrutturazione, il sottofinanziamento e la privatizzazione della sanità pubblica sono stati il cuore delle politiche del centrodestra e del così detto centrosinistra anche in Toscana, con chiusure o depotenziamenti di svariati ospedali e il taglio dei posti letto”, prosegue Fattori.

Poi un attacco all'attuale presidente Enrico Rossi (Pd) e all'assessora alla sanità Stefania Saccardi (Italia Viva), attaccati per la “controriforma del 2015 per accorpare le Asl della regione e nascondere, dietro questa operazione, un’ennesima riduzione del personale”.

Sosterranno Fattori, come riporta l'agenzia Ansa, varie liste di cittadinanza tra cui Firenze Città Aperta e Una Città in Comune di Pisa e altre forze della sinistra come Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e SA.