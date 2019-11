Salvini vs Sardine: anche a Firenze la sfida dei numeri

Domani sera, sabato 30 novembre, cena elettorale per Matteo Salvini al Tuscany Hall. "Ci sono state 3mila domande di partecipazione, saremo in 1.200 perché di più non entriamo", assicura il leader della Lega, che prima di arrivare a Firenze sarà ad inaugurare una sede del Carroccio all'Isola d'Elba e poi a Pisa.

Ma Salvini sarà tallonato dalle 'sardine', come ormai ogni succede da due settimane in ogni città dove si muove, dopo il lancio del nuovo movimento sancito con 12mila partecipanti a Bologna.

L'appuntamento, lanciato con la pagina Facebook 'La Toscana non si Lega', è per piazza della Repubblica alle ore 18:30. Gli organizzatori fiorentini si aspettano di replicare il successo delle piazze, un po' in tutta Italia degli ultimi giorni. Per Firenze al momento, almeno su Facebook, si contano 13mila 'parteciperò' e altri 36mila 'interessati'.

Previsto un presidio di protesta anche nei pressi del Tuscany Hall, lanciato sempre tramite Facebook da 'Firenze Antifascista', per le ore 20. "Respingiamo Salvini e la Lega, respingiamo razzismo, sessismo e fascismo. Scendiamo in piazza, ancora una volta, per dire che Firenze non sarà mai terra di comode passerelle per propagandare odio, xenofobia e sessismo per nessuno", si legge sul post che ha lanciato l'evento.

Quanto al leader della Lega, nell'ultima conferenza stampa tenuta in Palazzo Vecchio, l'8 novembre scorso, assicurò che entro la fine del mese sarebbe arrivato il nome del candidato presidente per le elezioni regionali toscane di primavera.

Pare però difficile, dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, che il nome esca dalla cena di domani. Nelle ultime settimane il più papabile era quello di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto. Torna in quota però anche l'europarlamentare ed ex sindaca di Cascina Susanna Ceccardi.