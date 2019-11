Salvini a Firenze: potrebbe annunciare il candidato per le regionali

Nella primavera scorsa a Firenze ci aveva quasi fatto il viottolo, come si dice da queste parti, per sostenere la (tardiva) candidatura a sindaco di Ubaldo Bocci.

Questa volta il centrodestra, visti gli esiti delle amministrative scorse, vorrebbe accelerare i tempi e chissà che il candidato per le prossime elezioni regionali di maggio non possa essere annunciato già domani mattina, venerdì, quando Matteo Salvini parteciperà in Palazzo Vecchio ad una conferenza lanciata dal gruppo consiliare della Lega e confermata dall'agenzia di stampa Dire.

Microfoni e telecamere saranno tutti concentrati sull'incontro, dove "si parlerà di elezioni regionali".

Che Salvini faccia già il nome del candidato, magari sbaragliando gli alleati? O è già tutto concordato, nonostante sia Forza Italia che Fratelli d'Italia chiedessero con insistenza un proprio candidato per la poltrona più importante della Regione?

Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta il nome di Susanna Ceccardi, la 'zarina' leghista ex sindaca di Cascina, neo mamma e dal maggio scorso parlamentare europea.

Chissà che non possa essere proprio lei la prescelta (ieri Il Sito di Firenze dava la cosa per certa) per sfidare il candidato del centrosinistra, con ogni probabilità il presidente del consiglio regionale del Pd Eugenio Giani.

Per il centrodestra erano stati fatti anche i nomi del giornalista Mediaset lucchese Paolo Del Debbio (in quota FI, ma lui ha sempre smentito) e si erano fatti avanti sindaci come quello di Pistoia Alessandro Tomani (Fdi).

Domani forse se ne saprà qualcosa in più. Sicuramente a sinistra la preoccupazione c'è, perché anche nella (finora) 'Toscana rossa' questa volta non ci sono certezze. Umbria docet.