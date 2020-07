Più Europa: "Sosteniamo Giani ma Renzi non faccia dietrofont. No a M5S"

Alle elezioni regionali di settembre, in Toscana Più Europa sosterrà Eugenio Giani.

Lo ha annunciato il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo all'assemblea nazionale del partito in corso a Roma.

"Resta la nostra preclusione per le coalizioni con il M5S e non sosterremo candidati populisti" ha scandito Della Vedova.

"La direzione di Più Europa - ha spiegato Della Vedova - ha dato mandato al Segretario di portare avanti una proposta che prevede in Toscana la proposta di una lista con Italia Viva, a sostegno di Giani".

E però: "Se qualcuno pensa di cambiare idea, per tattica o ritrosia, ce lo dica subito - sottolinea Dalla Vedova -. Questo vale per Italia Viva e per Azione (la lista di Carlo Calenda, ndr).

"Noi ci siamo - ha concluso Della Vedova - a condizione che ci siano tutti dall'inizio alla fine".