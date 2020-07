Ceccardi in foto con due ragazzi del Gambia, ma loro non sapevano chi fosse / FOTO

"E' la candidata della Lega? Ah, non lo sapevamo". Tra le tante 'foto opportunity' scattate a Susanna Ceccardi questa mattina in piazza Duomo, alla manifestazione dei 'Ristoratori Toscani' sotto la Regione per chiedere l'azzeramento delle tasse locali e sostegno economico alle attività, ce n'è una che la ritrae con due ragazzi originari del Gambia, entrambi dipendenti da tempo di Pasquale Naccari, socio del ristorante 'Il Vecchio e il Mare' e presidente dei 'Ristoratori Toscani', sigla nata durante il lockdown.

E' la stessa Ceccardi, europarlamentare della Lega e candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, a postare poi la foto (dove compare anche lo stesso Naccari) sul suo profilo Facebook ufficiale, con il seguente commento: "Oggi in piazza a Firenze non solo datori di lavoro ma anche lavoratori ben integrati e volenterosi".

Ceccardi però si era 'dimeticata' di presentarsi e, come emerso successivamente, i due ragazzi del Gambia, poco più che ventenni, erano del tutto ignari di chi fosse. "E' la candidata della Lega, di Salvini? No, non lo sapevamo, ci hanno chiesto di fare una foto e l'abbiamo fatta", ammettono con sincerità i due ragazzi, intercettati a poca distanza ma lontani dai flash. La campagna elettorale prosegue.