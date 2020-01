Elezioni regionali: per il candidato 5 Stelle ballottaggio Giannarelli-Galletti

Nessun vincitore alle 'regionarie' del Movimento 5 Stelle per scegliere il candidato presidente da candidare alle elezioni regionali della Toscana della prossima primavera.

Il voto, come si legge sul Blog delle Stelle, si è svolto ieri, lunedì, tra le 10 e le 19 ma nessuno dei ben 17 candidati in lizza ha avuto la maggioranza assoluta.

Gli iscritti alla piattaforma Rousseau potranno dunque tornare a votare al 'ballottaggio' tra i due candidati che ieri hanno preso più voti: Giacomo Giannarelli, già candidato presidente per M5S nel 2015 e attualmente consigliere regionale, e Irene Galletti, anche lei consigliera in Regione.

Sul blog non sono stati dati né il numero dei partecipanti alla votazione in Toscana né la percentuale ottenuta singolarmente da Giannarelli e Galletti. “Verranno pubblicati in occasione della seconda e ultima votazione, al fine di non condizionarne l’esito”, si legge sul blog. Il ballottaggio si terrà dopodomani, giovedì 23 gennaio.

Ieri gli iscritti 5 Stelle votavano on line anche per le 'regionarie' di Puglia e Liguria e, complessivamente, questo numero è stato fornito, nelle tre regioni hanno votato in tutto 4.456 “aventi diritto”.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Repubblica, in Toscana avrebbero votato solo circa mille iscritti. Sempre secondo Repubblica, Giannarelli avrebbe avuto più o meno 400 voti e Galletti 250.

Sono invece stati pubblicati i 'risultati' ottenuti dagli altri candidati. In Toscana al terzo posto è arrivato il consigliere regionale Gabriele Bianchi (176 voti), quarta l'ex consigliera comunale Silvia Noferi (160 voti), poi l'altro consigliere regionale Andrea Quartini (133) e a seguire tutti gli altri, con l'ultimo candidato che ha preso un solo voto.

Per la cronaca, nemmeno in Ligura e Puglia alcun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta e anche in queste due regioni gli iscritti torneranno a votare il 23 gennaio. (al link sotto la lista dei candidati toscani arrivati dal terzo posto in poi)

Risultati dei candidati a presidente Toscana del Movimento 5 Stelle