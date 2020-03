Aeroporto di Peretola, Toscana Aeroporti annuncia querela contro Ceccardi

“Quel masterplan prende in giro tutti, insistere è una follia. Dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato e della Corte Europea se ne sono resi conto tutti. Soltanto pochi disonesti continuano e lavorano per quel tipo di impostazione, che è irrealizzabile”.

Queste le parole di Susanna Ceccardi, l'europarlamentare della Lega destinata ad essere la candidata presidente del centrodestra alle regionale, riportate in un'intervista di oggi su La Repubblica.

Parole di fronte alle quali la società Toscana Aeroporti, che gestisce i due scali di Firenze e Pisa, reagisce con una nota nella quale afferma una denuncia nei confronti della leghista.

“La signora Ceccardi che taccia di disonesti (e quindi anche la scrivente Società) coloro che vogliono continuare a lavorare per l’ampliamento dello scalo aeroportuale fiorentino sarà chiamata a rispondere di queste affermazioni davanti al Tribunale di Firenze”, si legge nella nota diffusa dalla società.

“Così avrà un’occasione per venire in città e, se avrà l’umiltà di ascoltare, la inviteremo con piacere anche all’aeroporto per spiegarle un progetto al quale hanno lavorato per diversi anni innumerevoli tecnici ed esperti qualificati”, prosegue la nota.

La posizione di Ceccardi, contraria all'ampliamento di Peretola, è nota da tempo. Del resto la Lega è spaccata tra i 'fiorentini', favorevoli all'ampliamento, e i pisani (Ceccardi è l'ex sindaca di Cascina) contrari. Anche il candidato sindaco della Lega a Prato l'anno scorso, Daniele Spada, poi sconfitto da Biffoni del Pd, è contrario all'aeroporto.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella invece se la ride. “La Lega che in Toscana è contro le opere pubbliche, lo sviluppo e la crescita. E' una novità. Ringrazio Ceccardi perché con queste affermazioni - ha detto il sindaco -, ci aiuta a vincere le regionali”.