Elezioni, Rossi: "Una lista di sinistra a sostegno del Pd"

Una lista a sinistra per battere i "nazionalpopulisti". A lanciarla oggi sulle pagine de La Nazione è il governatore della Toscana Enrico Rossi, che su Facebook ribadisce il concetto.

"Ho fatto un voto. - ha scritto - Evitare la polemica con tutti coloro che si oppongono a sinistra e nel centrosinistra contro il governo dei nazionalpopulisti. Per batterli occorre l’unità di tutti i democratici. Dai liberali alla sinistra. Dai cattolici ai socialisti".

"Dal 4 marzo - ha aggiunto - ripeto che da quel terremoto si esce ritrovando l’unità e mettendo al centro questioni come la difesa della democrazia rappresentativa. L’appartenenza all’Europa. La questione sociale dei giovani, dei lavoratori e dei ceti medi". Rossi torna così sul tema Europee, partita che potrebbe anche vederlo direttamente coinvolto in campo, anche se egli stesso ha smentito.

"Questo - ha spiegato Rossi - per quanto mi riguarda vale per ogni tipo di elezione nei prossimi mesi. Per le amministrative - le cui partite toscane principali sono quelle di Firenze, Prato e Livorno ndr - mi piacerebbe una lista di sinistra a sostegno di tutti i sindaci di centrosinistra in corsa. Non vorrei, come per le europee, buttare via il mio voto e favorire indirettamente la destra".