Elezioni, il centrodestra si compatta: Salvini a Firenze per il candidato sindaco Ubaldo Bocci

Il ministro dell'interno e leader della Lega Matteo Salvini sarà a Firenze lunedì, 1° aprile, per lanciare ufficilamente Ubaldo Bocci come candidato sindaco del centrodestra per Palazzo Vecchio.

Lo annuncia con un post su Facebook la commissaria della Lega in Toscana e sindaca di Cascina Susanna Ceccardi. L'incontro è previsto per le ore 12, non ancora noto il luogo dove si svolgerà.

Dopo mesi di 'balletto' sul nome del manager di Azimut arriva dunque finalmente l'ufficializzazione, con gli alleati di centrodestra (Forza Italia e Fratelli d'Italia) che si compattano sul nome di Bocci, a meno di due mesi dalle elezioni. Passo indietro dunque da parte di Paolo Marcheschi di Fratelli d'Italia.

L'intesa sulla candidatura è arrivata nel corso di una riunione a cui hanno partecipato il tre leader, Matteo Salvini per la Lega, Giorgia Meloni per Fdi, e Silvio Berlusconi per Forza Italia.