Presentati candidati della lista "Sinistra Civica", capolista Angela Terzani

Presentati stamani i candidati della lista 'Sinistra Civica per Firenze' alla presenza della capolista Angela Terzani Staude e di altri candidati alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio, per appoggiare il sindaco uscente Dario Nardella.

Angela Terzani Staude ha spiegato le ragioni della sua scelta di schierarsi e mettersi in gioco, il bisogno di sostenere la politica portando la propria storia e i propri principi in questa esperienza per scongiurare il ritorno di una destra pericolosa e minacciosa.

La scelta di far parte di una Sinistra che porti con coraggio alcuni valori importanti in un' amministrazione che ha già fatto tanto per la città ma che può e deve sempre migliorarsi.

"Io vedo nella 'Sinistra Civica' un programma concreto e preciso nei dettagli, nelle piccole e grandi soluzioni che mi sembra l'unica risposta a questa tendenza ormai di parlare senza concretizzare", ha detto la donna.

Sono intervenuti altri tre candidati: Gea Volpe, ingegnere ambientale; Massimiliano Rossi, operaio metalmeccanico Fiom Cgil in cassa integrazione e Massimo Morisi, professore ordinario di Scienza dell’amministrazione presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze.

"Le elezioni a Firenze saranno un banco di prova per il centrosinistra e la sinistra stessa - fa sapere in una nota la lista - una sfida faccia a faccia con chi usa l’arma della paura per togliere libertà e manipola la realtà attraverso una propaganda fatta anche di violenza verbale, di revisione storica e di riabilitazione di quell’intolleranza che, sui suoi estremi, vede tornare a galla una versione aggiornata della cultura fascista".