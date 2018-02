Elezioni 2018, tutti i volti dei candidati alla Camera / FOTO

Sono dieci i deputati che saranno scelti dai fiorentini alle prossime elezioni politiche: quattro saranno decisi nei collegi uninominali e sei nel plurinominale. Abbiamo messo insieme i volti di chi si presenta in provincia di Firenze: tutti i candidati agli uninominali e i capilista al proporzionale.

La coalizione di centrodestra ha fatto il pieno di quote rose. Ha candidato solo donne in tutti i collegi fiorentini uninominali alla Camera dei deputati. Unico non toscano in lizza è il democratico Roberto Giachetti.

I CANDIDATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Alfonso Bonafede è deputato uscente del Movimento 5 Stelle eletto nel 2013 nella circoscrizione Toscana. Fiorentino e avvocato, è uno dei più fedeli al candidato premier Di Maio. Si candida all'uninominale nel collegio di Firenze-Novoli-Peretola ed è capolista al proporzionale.

Sabrina Montaguti si presenta nel collegio uninominale di Scandicci. Commercialista, si occupa di revisione dei conti.

Andrea Coffari corre per il seggio che verrà assegnato dal collegio uninominale di Sesto-Mugello-Valdisieve. Avvocato specializzato nel diritto minorile, è stato uno dei legali degli ex bambini del Forteto che hanno accusato Rodolfo Fiesoli.

Renato Scalia si presenta nel collegio uninominale di Empoli. E' ex ispettore capo di Polizia e della DIA, attualmente consigliere della Fondazione Antonino Caponnetto.

Gallery