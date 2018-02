Elezioni: raid vandalico contro sede del PD

Atto vandalico e minacce contro la sede del Partito Democratico Oltrarno: una secchiata di vernice rossa ed un volantino minatorio con ingiurie sono stati lanciati contro il comitato elettorale della vicepresidente del senato Rosa Maria Di Giorgi, candidata alla Camera nel collegio uninominale Firenze-Scandicci, di cui fa parte il quartiere di Santo Spirito/San Frediano.



“Un atto incivile - dichiara Di Giorgi - che certo non ci intimorisce ed anzi ci conferma nella volontà di andare avanti in questa bella campagna elettorale tra la gente, ascoltando i problemi, le esigenze e le aspettative dei cittadini. Non sarà certo il gesto di qualche esaltato che può fermarci. L’Oltrarno è un quartiere meraviglioso fatto di brave persone appassionate di politica e portatori di senso civico e buona volontà. Il contrario di chi non ha niente di meglio da proporre che atti incivili e stupidi” . Che conclude “domani la campagna prosegue incontrando, come sempre in questi giorni, i cittadini di Firenze e Scandicci”.



Il blitz in Via de' Serragli è stato condannato anche dal vicesegretario Pd Toscana Antonio Mazzeo: “Un becero atto vandalico e intimidatorio nei confronti del Partito democratico. L’ennesimo, di questi giorni. Un’escalation allarmante ma che di certo non ci intimorisce. Solidarietà a Rosa Maria Di Giorgi, rappresentante istituzionale appassionata e candidata impegnata quotidianamente in questa campagna elettorale nell’ascolto e nel confronto con i cittadini. Il Partito Democratico continua ad andare casa per casa, strada per strada, contrapponendo a violenza e minacce, la forza tranquilla di chi lavora per dare risposte ai problemi dei cittadini, raccontare gli obiettivi raggiunti e quelli che vogliamo raggiungere, insieme”.