Elezioni 2018:la squadra di "Liberi e Uguali", la figlia di Gesualdi in lizza per la Camera

Entro domani sera dovranno essere presentate tutte le candidature per le prossime elezioni politiche. Dopo l'ufficializzazione dei candidati per Camera e Senato da parte del Pd oggi è arrivata quella di "Liberi e Uguali".

La formazione politica di Pietro Grasso potrebbe erodere alcuni voti ai democratici anche nei collegi fiorentini. A Scandicci si presenta l'onorevole Filippo Fossati nel collegio uninominale per la Camera, Fossati è uno degli ex esponenti dei democratici ad aver lasciato il partito assieme a Bersani e D'Alema nel marzo dello scorso anno. Si scontrerà con Rosa Maria Di Giorgi. A Firenze invece si candidano Sandra Gesualdi (figlia di Michele, ex presidente della provincia e allievo di Don Milani scomparso la settimana scorsa) e Serena Pillozzi. Mentre a Empoli sarà Denise Latini a sfidare Luca Lotti. Nella parte proporzionale invece sempre per la Camera dei deputati la formazione di Grasso ha schierato: Roberto Speranza, Tea Albini, Filippo Fossati e Serena Pillozzi.

Sarà invece la ex democratica Alessia Petraglia (già senatrice) a sfidare Matteo Renzi nell'uninominale al Senato. Nell'altro collegio correrà il sindaco di Calenzano Alessio Biagioli. Nella parte plurinominale per la Camera alta si presentano: Alessia Petraglia, Giulio Marcon, Angela Riviello e Antonio Natali.

“Dalla Toscana riparte la sinistra unita - fa sapere "Liberi e Uguali" attraverso una nota -. In queste settimane abbiamo portato avanti un lavoro significativo nella composizione delle liste. Un lavoro iniziato con le proposte dei territori, poi discusse e approvate in Assemblea regionale. Siamo pronti per una campagna elettorale rivolta alla comunità, ai giovani, alle lavoratrici e ai lavoratori, a chi nella nostra società non ha voce ed è escluso. Sarà fondamentale l’impegno dei militanti, degli attivisti e dei comitati territoriali nati in questi mesi. In ogni lista ci sono rappresentanti del territorio. Siamo la vera novità - scrive il comitato - e intendiamo dare una nuova speranza e un futuro alla sinistra per il bene della Toscana e dell’Italia”.