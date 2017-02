"Firmò il mutuo di papà Renzi": Lotti senior querela Donzelli

Marco Lotti, padre del sottosegretario Luca Lotti, ha querelato il leader toscano di Fratelli d'Italia, consigliere regionale, Giovanni Donzelli. La vicenda riguarda le accuse mosse da Donzelli per i prestiti concessi dalla Bcc di Pontassieve, su cui Lotti ha dato un parere, alla Chil Post di Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi, azienda che di lì a breve poi fallì. Parte del prestito fu coperto grazie ai soldi pubblici garantiti da Fidi Toscana e mai restituiti.

"Grazie alle mie interrogazioni era emerso lo scandalo del finanziamento pubblico all'azienda Chil della famiglia Renzi firmato da Marco Lotti, padre dell'attuale Ministro dello Sport, e ripagato anche con soldi pubblici - ha dichiarato Donzelli - in seguito alla mia denuncia la stessa Regione Toscana aveva ammesso l'anomalia e chiesto a Fidi Toscana la revoca della garanzia. La mia azione è stata doverosa quanto utile perché a tutela dei soldi dei cittadini che erano stati indebitamente utilizzati".

"Avevo chiesto ai magistrati di indagare presentando un esposto sulla vicenda - ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d'Italia - oggi scopro che su richiesta di Marco Lotti la Procura mi ha indagato per il mio lavoro in Consiglio regionale. Spero che nel frattempo si stia indagando anche sui soldi pubblici utilizzati per ripianare i debiti contratti dalla famiglia Renzi".

"Come previsto dalla legge - ha concluso Donzelli - ho immediatamente dato notizia al Consiglio regionale della Toscana dell'avviso di conclusione indagini che ho ricevuto. Da parte mia non chiederò mai al Consiglio, che dovrà valutare l'autorizzazione sull'esercizio delle mie funzioni di eletto, una corsia preferenziale: chiedo soltanto che l'istituzione regionale rifletta seriamente sul delicato tema dell'equilibrio fra poteri". Solidarietà e sostegno a Donzelli sono arrivati dai capigruppo di Forza Italia e Lega Nord in Consiglio regionale Stefano Mugnai e Manuel Vescovi.