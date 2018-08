Documentario su Firenze: Renzi conclude le riprese 

Si chiudono le riprese del docufilm su Firenze che vedono protagonista l'ex premier Matteo Renzi. Lo ha comunicato lui stesso su Facebook affidandosi a un post. "Oggi ultima giornata di riprese per il documentario su Firenze. Ho rinunciato alle ferie ma è stato bellissimo immergermi per tutto agosto nella storia della mia città. La bellezza salverà il mondo, la cultura salverà la politica. E abbiamo tutti molto da imparare dal passato e soprattutto per il futuro". Il post si chiude con una frase volta a pungolare: "Oggi per esempio abbiamo girato al museo Galileo. La scienza contro l'ideologia: non vi sembra ancora attuale a proposito del dibattito sui vaccini?".