Direzione Pd: Biti e Piccioli new-entry fiorentine

New entry fiorentine nella direzione nazionale del Partito democratico che si è formata dopo l'ufficializzazione della nomina a segretario per Matteo Renzi, arrivata nel corso dell'assemblea nazionale di ieri a Roma. Fra queste spiccano quelle della Presidente del Consiglio comunale di Firenze Caterina Biti (nella foto) e del segretario fiorentino del partito Massimiliano Piccioli.

Renzi in tutto ha scelto 21 toscani, alcuni neo-nomiati, altri confermati. Come la sottosegretaria Maria Elena Boschi, il sottosegretario Antonello Giacomelli, i parlamentari Laura Cantini, Edoardo Fanucci, Andrea Marcucci, Caterina Bini e la parlamentare europea Simona Bonafé. Tre sono invece in quota Orlando: la sottosegretaria Silvia Velo e le parlamenttari Elisa Simoni e Susanna Cenni. Per Emiliano c'è invece la lucchese Cecilia Carmassi.

Matteo Renzi ha anche personalmente scelto due giovanissimi: sono il 21enne capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Montespertoli Marco Pierini, ed il giovane Presidente del Consiglio regionale degli studenti Bernard Dika, pistoiese appena 19enne. Fra i membri dell'Assemblea ci sono anche quelli di diritto: i ministri Luca Lotti e Valeria Fedeli, il segretario toscano del Pd Dario Parrini, il tesoriere riconfermato Francesco Bonifazi e il sindaco Dario Nardella, oltre all'europarlamentare Nicola Danti. Fuori dalla direzione finiscono il sindaco di Prato e presidente dell'Anci Toscana Matteo Biffoni, la vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi, Stefano Sacaramelli e David Ermini.